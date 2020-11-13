Власти Краматорска и Тернополя отказались вводить карантин выходного дня, поэтому городские комиссии по ликвидации чрезвычайной ситуации не будут принимать соответствующее решение. Об этом 13 ноября написал мэр Краматорска Андрей Панков в Facebook

Ранее мэры Одессы, Ровно, Славянска, Черкасс и Львова заявили, что не собираются вводить жесткий карантин в выходные дни.

«По нашему мнению, ограничения, вводимые постановлением Кабинета министров № 1100 от 11 ноября по всей Украине, не учитывают существенных различий между городами и должны быть пересмотрены. Такие решения должны приниматься исключительно на местах», — отметил он, добавив, что соответствующее письмо с просьбой учесть мнение городской власти в пятницу отправил в Кабмин.

По словам Панкова, владельцы и администраторы заведений общественного питания в городе ответственно подошли к организации внутреннего пространства с соблюдением всех мер безопасности.

На Украине рестораторы бастуют против усиления карантина © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Сергей Надал на брифинге, который в пятницу транслировали украинские телеканалы, заявил, что, по мнению медиков, карантин выходного дня существенно не повлияет на уменьшение зараженных. Такие ограничения просто уничтожат экономику города.

Ситуация с коронавирусом на Украине стремительно ухудшается. За последние сутки заразились почти 12 тыс. украинцев, что является антирекордом по стране с начала эпидемии. Из-за стремительного роста заболеваемости ввели карантин выходного дня, который продлится с 14 по 30 ноября. Работать будет только критическая инфраструктура, в частности продуктовые магазины, аптеки и транспорт.