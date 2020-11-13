Жители Молдавии больше всего смотрят российские телеканалы, рассказала экс-премьер Молдавии, кандидат в президенты страны Майя Санду в интервью Дмитрию Гордону

«Из статистики, которую я видела, молдаване употребляют самое большое количество. То есть, есть такая статистика, где мы можем видеть, что наши молдаване смотрят больше, чем другие, чем Украина или Белоруссия, российское телевидение», — сказала Санду.

Выборы президента Молдавии: почему в первом туре победила Майя Санду © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк

Согласно данным 2016 года, 71% молдаван предпочитали смотреть иностранные СМИ, а не отечественные.

При этом доля российских на 25% превышала долю румынских. Больше всего молдаване смотрели новости, на втором месте были кинофильмы, после них шли мультфильмы и спорт.