«Из статистики, которую я видела, молдаване употребляют самое большое количество. То есть, есть такая статистика, где мы можем видеть, что наши молдаване смотрят больше, чем другие, чем Украина или Белоруссия, российское телевидение», — сказала Санду.
Эти данные выглядят весьма впечатляюще, поскольку Молдавия запретила трансляцию российских СМИ еще в 2017 году.
Согласно данным 2016 года, 71% молдаван предпочитали смотреть иностранные СМИ, а не отечественные.
При этом доля российских на 25% превышала долю румынских. Больше всего молдаване смотрели новости, на втором месте были кинофильмы, после них шли мультфильмы и спорт.