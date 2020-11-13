Более 30% граждан Молдавии уехали из страны за последние годы, рассказала кандидат в президенты Молдавии Майя Санду в интервью Дмитрию Гордону

«Люди уже не верят, что они могут здесь (в Молдавии. — Ред.) хорошо жить», — сказала Санду.

Газетный скандал, или Как оппозиция Молдавии потребовала снять с выборов лидера Игоря Додона © newsmaker.md

В Молдавии 1 ноября прошли президентские выборы, главу республики выбирают на четыре года.

ЦИК признал выборы состоявшимися, поскольку явка избирателей превысила необходимый порог в 33,33%.

По данным ЦИК после обработки 100% протоколов, экс-премьер Молдавии Майя Санду победила в первом туре выборов президента с 36,16% голосов, обойдя действующего президента Игоря Додона, у которого 32,61% голосов.

Поскольку ни один из кандидатов по итогам прошедших выборов не набрал более 50% голосов, 15 ноября пройдет второй тур.