Как только официально подтвердится победа Джо Байдена на выборах президента США 2020, действующий глава государства Дональд Трамп может объявить о выдвижении своей кандидатуры на следующих выборах в 2024 году. Об этом 13 ноября сообщает авторитетное издание New York Times со ссылкой на источники в Белом доме

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При этом, как пишет газета, у Трампа нет четкого плана по оспариванию результатов выборов, несмотря на отказ признать поражение и поданные иски в ряде штатов.

По данным журналистов, советники информируют Трампа, что его шансы найти нарушения в достаточном количестве, чтобы изменить исход выборов, очень низки.

«Он знает, что все кончено», — заявил один из советников Трампа.

Как заявлял в интервью изданию Украина.ру генеральный директор радиостанции «Говорит Москва» Владимир Мамонтов, Трамп после своего поражения мог бы остаться одним из ведущих политиков страны, если бы не испытывал проблемы с возрастом, личной жизнью (на фоне слухов о готовящемся разводе), и если бы он довел до конца хотя бы одну из своих предвыборных инициатив.