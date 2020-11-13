Байден, по предварительным данным, победил в достаточном числе штатов, чтобы набрать искомые 270 голосов выборщиков, однако подсчет голосов еще продолжается в ряде штатов. Суды в Мичигане, Джорджии и Пенсильвании рассматривают заявления штаба Трампа о масштабном мошенничестве на выборах. Официальные лица штатов заявляют, что крупных нарушений не было. Министерство внутренней безопасности также заявило, что у него нет никаких данных о потерянных, не зачтенных или измененных голосах избирателей в каком-либо из штатов.
При этом, как пишет газета, у Трампа нет четкого плана по оспариванию результатов выборов, несмотря на отказ признать поражение и поданные иски в ряде штатов.
По данным журналистов, советники информируют Трампа, что его шансы найти нарушения в достаточном количестве, чтобы изменить исход выборов, очень низки.
«Он знает, что все кончено», — заявил один из советников Трампа.
Как заявлял в интервью изданию Украина.ру генеральный директор радиостанции «Говорит Москва» Владимир Мамонтов, Трамп после своего поражения мог бы остаться одним из ведущих политиков страны, если бы не испытывал проблемы с возрастом, личной жизнью (на фоне слухов о готовящемся разводе), и если бы он довел до конца хотя бы одну из своих предвыборных инициатив.