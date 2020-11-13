Реальная интеграция между Россией и Белоруссией неизбежна, в первую очередь, с экономической точки зрения, считает политолог, член президиума оргкомитета партии «Союз» Дмитрий Семченко. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

«Полагаю, что это неизбежно, и в первую очередь не с политической, а с экономической точки зрения. Текущая ситуация нарастания мирового экономического кризиса будет вести к сокращению рынков, усилится протекционизм. В этих условиях более тесное взаимодействие с более крупной экономикой России будет являться надежной опорой или даже спасением для стабильности Беларуси», — отметил эксперт.

Дмитрий Семченко: С белорусской молодежью все не так печально, как кажется © предоставлено Дмитрием Семченко

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