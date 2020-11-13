«Полагаю, что это неизбежно, и в первую очередь не с политической, а с экономической точки зрения. Текущая ситуация нарастания мирового экономического кризиса будет вести к сокращению рынков, усилится протекционизм. В этих условиях более тесное взаимодействие с более крупной экономикой России будет являться надежной опорой или даже спасением для стабильности Беларуси», — отметил эксперт.
По его мнению, это очевидно и для руководства Белоруссии. Политолог также отметил, что даже заявления о многовекторности никак не мешают движению по пути интеграции — если только нет задачи «выравнивать» векторы за счет сдерживания движения на восток ввиду невозможности активного движения на запад.
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