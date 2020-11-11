Хотя многие представители молодого поколения белорусов, родившихся после распада СССР, мечтают только о том, чтобы уехать из страны на Запад, среди них есть и более сознательные, считает политолог Дмитрий Семченко

Об этом член президиума оргкомитета партии «Союз» рассказал в интервью изданию Украина.ру

- Дмитрий, лично вы верите в то, что в ближайшее время между Белоруссией и Россией начнется реальная, а не декларативная интеграция? Лукашенко к ней готов?

— Да, я верю. А иначе как жить, если не верить в лучшее. Полагаю, что это неизбежно, и в первую очередь не с политической, а с экономической точки зрения.

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Уверен, что это очевидно и руководству страны. На мой взгляд, даже заявления о многовекторности никак не мешают ускоренно двигаться по пути интеграции. Если только нет задачи «выравнивать» вектора за счет сдерживания движения на восток ввиду невозможности активного движения на запад.

- В каких сферах интеграция необходима — политической, военной, экономической, научно-технической, финансовой? Какой?

— В первую очередь в экономической сфере, и во вторую тоже. Безусловно, экономическая интеграция должна основываться на научно-техническом сотрудничестве.

Интеграция в военной сфере сегодня, пожалуй, самая продвинутая, но её важность в современных условиях переоценить сложно.

- Что, по-вашему, должно стать конечным итогом интеграции? Это может быть конфедерация, единое государство или союз по типу ЕС?

— Считаю, что выдвигать и даже обсуждать такие цели неактуально, непродуктивно на данном этапе. Первична интеграция в экономике, это базис.

Мы ведь выбираем интеграцию с практической точке зрения — развитие экономики и, как следствие, повышение благосостояния граждан, причем обеих стран.

И именно то, как мы будем двигаться в этом процессе и к чему приходить, и будет определять, какой вид политической интеграции будет наиболее естественен и даже необходим на каждой последующей ступени интеграции.

А еще не исключено, что так же активно подключатся к процессам интеграции и другие страны. Сегодня реальная интеграция в рамках ЕАЭС выше, чем в Союзном государстве. Но я не слышал, чтобы обсуждалось, куда движутся страны ЕАЭС — к единому государству или конфедерации.

- Кто сегодня в Белоруссии заинтересован к интеграции? Таких людей критическое большинство?

— Безусловно, заинтересованы те, кто может улучшить или как минимум сохранить свое положение и благосостояние благодаря активной интеграции, или те, кто имеет реальные риски потерять свою работу или бизнес при развале страны и переходе на западный «либеральный капитализм».

Поэтому объективно людей, которым выгодна интеграция, однозначно подавляющее большинство в нашей стране. А главное, в ней нет отрицательных рисков.

Другое дело, что не все осознают реальность выгоды интеграции и могут находиться в плену эмоционально-политических иллюзий.

Например, было удивительно видеть среди протестующих некоторых рабочих завода, выпускающего в основном колесные шасси для российских стратегических ракетных комплексов. Где будут работники этого завода в либерально-западной экономике? Слава Богу, что таких неосознанных оказалось меньшинство, ведь большая часть предприятий завязана на экспорт и кооперацию с Россией. Ужасы нашего Островца. Белоруссия и Россия запускают АЭС, в Прибалтике готовятся к ядерной катастрофе © belaes.by

- Говорят ли сегодня на белорусском ТВ об интеграции? Если да, то что говорят?

— Безусловно, сегодня в эфире превалирует внутренняя повестка, освещаются и анализируются политические события внутри страны. Интеграция присутствует лишь по случаю освещения событий, с ней связанных.

Запуск белорусско-российской АЭС, детали разговоров двух президентов о возможной передаче Беларуси нефтяного месторождения.

Но в освещении этих событий недостаточно акцента на то, что эти события возможны благодаря перспективности пути тесного взаимодействия двух стран. Хотелось бы видеть больше аналитических передач на данную тему или дискуссий в ток-шоу.

- Как к интеграции относится сегодня белорусская молодежь?

— Молодежь во всех странах традиционно радикальна — максимализм в требовании перемен и обратно пропорционально этому способность сформулировать, к чему должны привести перемены.

Конституционные шахматы по-белорусски. Какой может быть политреформа Лукашенко © REUTERS, Stringer

При этом надо отдавать себе отчет, что молодёжь это те, кто родились (до 26 лет) или как минимум формировались в период нахождения у власти нынешнего президента, в период относительного благополучия и повышения уровня жизни после развала 90-х.

Поэтому оргкомитет партии «Союз» включил в свою программу пункт о возврате школе воспитательной функции. А образовательный процесс должен быть направлен не на подготовку потребителя, а на формирование целостной личности, способной к анализу и рассуждению.

Однако не так уж все печально с молодежью Беларуси — есть достаточно большое количество зрелых и образованных молодых людей, которые реально оценивают текущую ситуацию и в том числе преимущество интеграции в рамках Союзного государства и ЕАЭС.