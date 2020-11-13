Многое из того, что сделал Михаил Саакашвили на посту президента Грузии, повлияло на грузинскую государственность, на то, как общество воспринимает реалии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Арчил Сихарулидзе

Армен Гаспарян: Украина, Молдавия, Грузия, Белоруссия - кто следующий? © Скриншот из видео Украина.ру Звиадом Гомсахурдией, Эдуардом Шеварднадзе.

«Перефразируя слова Трампа, Саакашвили и его люди рвутся к власти, чтобы сделать Georgia great again, но это не так. С одной стороны, его наследие успешно и опирается на реформу полиции, победу над коррупцией на низких уровнях, институты как механизмы стали работать, это все его заслуга», — отметил эксперт.

Однако в то же время при Саакашвили процветали элитарная коррупция, системное насилие, а он сам категорически не принимал другое мнение.

«Он был абсолютно нетолерантным человеком и управлял парламентом, в котором сидели только его приспешники. Этот человек никогда не умел дебатировать и заявлял, что без него страна рухнет. Это тоже его наследие, когда оппозиция утверждает, что мы не признаем выборы, безусловно, Западу это не нравится. Запад не заинтересован, чтобы Михаил Саакашвили каждые четыре года мутил здесь воду и устраивал революцию, потому что Запад немало вложил в Грузию, чтобы все шло по правилам», — сказал эксперт.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

По итогам первого тура выборов в однопалатный парламент Грузии правящая партия «Грузинская мечта» набрала 48,15% голосов избирателей. Оппозиционный блок Михаила Саакашвили «Единое национальное движение — объединенная оппозиция Сила в единстве» получил 27,14%.

Оппозиция объявила итоги парламентских выборов 31 октября сфальсифицированными и призвала к акциям протеста.