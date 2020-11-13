В польском обществе нет тенденции к конфронтации с Россией. И Польша должна добиться, чтобы США не использовали ее территорию для действий, которые могут привести к конфликтам с другими странами. Об этом рассказал бывший депутат Сейма Польши и Европейского парламента Анджей Запаловский в интервью изданию Украина.ру

Анджей Запаловский: В польском обществе нет тенденции к конфронтации с Россией © zapalowski.eu Джо Байден в ходе предвыборной кампании называл Польшу в числе авторитарных режимов в Восточной Европе, сравнивая её с Венгрией и даже Белоруссией. С другой стороны, в 2019-м он обещал, что в случае его избрания президентом США «дни тирании Путина закончатся», а в давлении на Россию Польша является весьма эффективным инструментом США.

Конечно, отметил эксперт, главным инструментом определённой политики являются сами политики, находящиеся при власти, однако польское общество очень осторожно относится к тому, чтобы поставить страну в состояние какой-либо конфронтации.

«В целом же я опасаюсь, что если Байден станет президентом, то не американские политики будут навязывать Польше определённые действия, а корпорации, которые руководствуются идеологией наживы и подчинения. Это может быть опасно не только для нашей страны, но и для многих регионов мира», — указал Запаловский.

Политик при этом добавил, что когда иностранные державы пересекают определённую границу давления, в Польше возникает сопротивление.

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