Экс-вице президент США Джо Байден в ходе предвыборной кампании называл Польшу в числе авторитарных режимов в Восточной Европе, сравнивая её с Венгрией и даже Белоруссией. С другой стороны, в 2019-м он обещал, что в случае его избрания президентом США «дни тирании Путина закончатся», а в давлении на Россию Польша является весьма эффективным инструментом США.
Конечно, отметил эксперт, главным инструментом определённой политики являются сами политики, находящиеся при власти, однако польское общество очень осторожно относится к тому, чтобы поставить страну в состояние какой-либо конфронтации.
«В целом же я опасаюсь, что если Байден станет президентом, то не американские политики будут навязывать Польше определённые действия, а корпорации, которые руководствуются идеологией наживы и подчинения. Это может быть опасно не только для нашей страны, но и для многих регионов мира», — указал Запаловский.
Политик при этом добавил, что когда иностранные державы пересекают определённую границу давления, в Польше возникает сопротивление.
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