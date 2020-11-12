Глава государства поблагодарил всех за поддержку.
«Третий день я нахожусь на самоизоляции, но не изолировался от работы, выполняю свои обязанности. Все органы власти, считаю, работают в нормальном режиме. Все эти дни в онлайне у меня проходят совещания, важные переговоры, звонки, работа в общем и личные теплые встречи, как с вами сейчас», — обратился к зрителям Зеленский.
Стоит отметить, что палата Зеленского в больнице «Феофания» обставлена так же, как президентский кабинет. Также сообщалось, что она вдобавок оборудована спецсвязью.
Ранее политтехнолог Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что президент Украины планирует вести еженедельный видеоблог.
О болезни Зеленского стало известно в начале недели. Положительный тест на вирус получил также глава офиса президента Андрей Ермак, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, а также несколько министров.