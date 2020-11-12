Заразившийся коронавирусом президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение из больницы «Феофания». Его показали 12 ноября в эфире «24-го канала»

Глава государства поблагодарил всех за поддержку.

«Третий день я нахожусь на самоизоляции, но не изолировался от работы, выполняю свои обязанности. Все органы власти, считаю, работают в нормальном режиме. Все эти дни в онлайне у меня проходят совещания, важные переговоры, звонки, работа в общем и личные теплые встречи, как с вами сейчас», — обратился к зрителям Зеленский.

Стало известно, от кого Зеленский мог подхватить коронавирус © пресс-служба президента Украины

Ранее политтехнолог Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что президент Украины планирует вести еженедельный видеоблог.

О болезни Зеленского стало известно в начале недели. Положительный тест на вирус получил также глава офиса президента Андрей Ермак, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, а также несколько министров.