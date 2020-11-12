Бывший кандидат в мэры Киева Сергей Притула в эфире радио «Новое время» поддержал антисемитские заявления жителя Краматорска, отметив, что «разделяет его эмоциональное возмущение». Об этом в четверг, 12 ноября, сообщил Telegram-канал Объединенной еврейской общины Украины (ОЕОУ)

«В эфир позвонил некто Роман из Краматорска, который назвал празднование еврейского нового года в Умани — "шабашем", а цадика Нахмана назвал "нациком хацманом". Притула не только не сообщил слушателям о недопустимости использования радио как рупора юдофобских высказываний, но и наоборот, вступил со слушателем в доброжелательную беседу и с приятной усмешкой сообщил, что "полностью разделяет его эмоциональное возмущение" и "ужасно рад слышать его в эфире с таким хорошим настроением", — говорится в сообщении.

Всемирный форум памяти Холокоста. Искоренить антисемитизм пока не удалось © worldholocaustforum.org

В ОЕОУ заявили, что обратятся в полицию относительно высказывания мужчины с заявлением об открытии уголовного дела по ст. 161 УК Украины (разжигание межнациональной розни).