«В эфир позвонил некто Роман из Краматорска, который назвал празднование еврейского нового года в Умани — "шабашем", а цадика Нахмана назвал "нациком хацманом". Притула не только не сообщил слушателям о недопустимости использования радио как рупора юдофобских высказываний, но и наоборот, вступил со слушателем в доброжелательную беседу и с приятной усмешкой сообщил, что "полностью разделяет его эмоциональное возмущение" и "ужасно рад слышать его в эфире с таким хорошим настроением", — говорится в сообщении.
Представители общины возмущены, что ведущий не назвал заявления слушателя недопустимыми.
В ОЕОУ заявили, что обратятся в полицию относительно высказывания мужчины с заявлением об открытии уголовного дела по ст. 161 УК Украины (разжигание межнациональной розни).