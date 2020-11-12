Формально США не имеют к этому никакого отношения, но мы знаем о прямом участии того же Байдена, с ним многое согласовывалось.
«Я думаю, что если при Трампе Белому дому было просто не до Украины, а если Украины и касались, то по другим вопросам, то при Байдене, если он победит, мы увидим некоторый нажим на Киев относительно урегулирования конфликта. Не для того, чтобы его действительно урегулировать и выполнить тот же «Минск-2», но для того, чтобы создать более определённые структуры безопасности вокруг этого конфликта. Поставить его под больший контроль. Задача не ликвидировать конфликт, а наладить более надёжные рычаги управления им», — сказал эксперт.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
Минские соглашения были согласованы на саммите в Минске 11-12 февраля 2015 года руководителями Германии, Франции, Украины и России и подписаны контактной группой, состоящей из представителей Украины, России, ОБСЕ и «отдельных районов Донецкой и Луганской областей».
Задачей Минских соглашений было прекращение внутреннего конфликта на Украине и восстановление ее территориальной целостности.
Для этого необходимо добиться устойчивого перемирия и по согласованию с представителями Донбасса провести ряд политических реформ в Украине. Итогом должно было стать проведение выборов органов местного самоуправления и восстановление украинского контроля над линией госграницы.