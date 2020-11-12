Минские соглашения создавались с прямым, хотя и юридически не закреплённым, американским участием. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Олег Неменский

Формально США не имеют к этому никакого отношения, но мы знаем о прямом участии того же Байдена, с ним многое согласовывалось.

«Я думаю, что если при Трампе Белому дому было просто не до Украины, а если Украины и касались, то по другим вопросам, то при Байдене, если он победит, мы увидим некоторый нажим на Киев относительно урегулирования конфликта. Не для того, чтобы его действительно урегулировать и выполнить тот же «Минск-2», но для того, чтобы создать более определённые структуры безопасности вокруг этого конфликта. Поставить его под больший контроль. Задача не ликвидировать конфликт, а наладить более надёжные рычаги управления им», — сказал эксперт.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

Что значит для Донбасса приход Байдена © AFP, Angela Weiss

Задачей Минских соглашений было прекращение внутреннего конфликта на Украине и восстановление ее территориальной целостности.

Для этого необходимо добиться устойчивого перемирия и по согласованию с представителями Донбасса провести ряд политических реформ в Украине. Итогом должно было стать проведение выборов органов местного самоуправления и восстановление украинского контроля над линией госграницы.