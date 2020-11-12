Данилов отметил недопустимо низкий уровень выполнения указа президента Владимира Зеленского о первоочередных мерах для реформирования оборонно-промышленного комплекса. Неудовлетворительные результаты показали Минэкономики и Минобороны. Минстратегпрому поручили ускорить модернизацию для достижения стандартов НАТО.
«Ситуация из-за эпидемии Covid-19 крайне напряженная, однако субъекты сектора безопасности и обороны должны выполнять возложенные на них задачи в полном объеме. Решение Совета от 18 февраля этого года должно быть выполнено», — заявил он.
Согласно принятому документу в 2020 году на выполнение гособоронзаказа предусмотрено финансирование в сумме 25,848 млрд грн (около 68 млрд рублей), что на 16% больше, чем в 2019 году.