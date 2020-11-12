Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко сообщил о том, что у него обнаружен коронавирус, после чего провел встречу с работниками детских садов без медицинской маски, следует из его записей на странице в Facebook

Не «коронавирус»: каким стало главное слово 2020 года © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Друзья, как видим, Covid-19 не отступает и нам всем важно научиться жить в новых условиях», — написал в своей заметке Бондаренко.

Позднее градоначальник заявил, что с 5 ноября находится на самоизоляции.

«Коронавирус не обошел стороной и меня. Тест, который я сдал в Третьей городской больнице, стал плюсовым. Чувствую себя нормально, с четверга я нахожусь на самоизоляции, тогда как сдал», — заявил Бондаренко.

Ситуация с коронавирусом на Украине стремительно ухудшается. За последние сутки заразились более 11 тыс. украинцев, что является антирекордом по стране с начала эпидемии.

С 14 ноября на Украине из-за стремительного роста заболеваемости коронавирусом ввели карантин выходного дня, который продлится до конца месяца. Работать будет только критическая инфраструктура, в частности, продуктовые магазины, аптеки и транспорт