Так, он сообщил, что 5 ноября, он встретился с педагогами, где обсудил угрозу коронавируса. На фотографиях, которые опубликовал Бондаренко, он без маски.
«Друзья, как видим, Covid-19 не отступает и нам всем важно научиться жить в новых условиях», — написал в своей заметке Бондаренко.
Позднее градоначальник заявил, что с 5 ноября находится на самоизоляции.
«Коронавирус не обошел стороной и меня. Тест, который я сдал в Третьей городской больнице, стал плюсовым. Чувствую себя нормально, с четверга я нахожусь на самоизоляции, тогда как сдал», — заявил Бондаренко.
Ситуация с коронавирусом на Украине стремительно ухудшается. За последние сутки заразились более 11 тыс. украинцев, что является антирекордом по стране с начала эпидемии.
С 14 ноября на Украине из-за стремительного роста заболеваемости коронавирусом ввели карантин выходного дня, который продлится до конца месяца. Работать будет только критическая инфраструктура, в частности, продуктовые магазины, аптеки и транспорт