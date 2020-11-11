Как отмечается, в этот день в Санкт-Петербурге состоялась рабочая встреча председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера и министра энергетики Белоруссии Виктора Каранкевича.
«В начале встречи стороны отметили, что вопрос погашения задолженности белорусских потребителей за поставки российского газа полностью урегулирован. В связи с этим были начаты переговоры в отношении условий поставки газа в Беларусь с 1 января 2021 года», — говорится в сообщении «Газпрома».
Ранее в октябре в пресс-службе Минэнерго Белоруссии сообщили, что Минск полностью рассчитался с «Газпромом» за поставки природного газа в январе-сентябре текущего года.
Однако белорусская дочерняя компания «Газпрома» ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» опровергла полный расчет, поскольку не была погашена пеня за просрочку платежей.