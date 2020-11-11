Белоруссия урегулировала вопрос о задолженности республики перед «Газпромом», стороны начали переговоры по условиям поставок с 2021 года, сообщает РИА Новости 11 ноября со ссылкой на пресс-службу российской компании

Ищенко рассказал, какие настроения сейчас царят в рядах белорусских силовиков © РИА Новости, Александр Мазуркевич | Перейти в фотобанк Алексея Миллера и министра энергетики Белоруссии Виктора Каранкевича.

«В начале встречи стороны отметили, что вопрос погашения задолженности белорусских потребителей за поставки российского газа полностью урегулирован. В связи с этим были начаты переговоры в отношении условий поставки газа в Беларусь с 1 января 2021 года», — говорится в сообщении «Газпрома».

Ранее в октябре в пресс-службе Минэнерго Белоруссии сообщили, что Минск полностью рассчитался с «Газпромом» за поставки природного газа в январе-сентябре текущего года.

Однако белорусская дочерняя компания «Газпрома» ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» опровергла полный расчет, поскольку не была погашена пеня за просрочку платежей.