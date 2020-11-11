Реальная интеграция России и Белоруссии сейчас невозможна из-за разного социально-экономического строя в этих странах. Об этом рассказал народный артист Белоруссии Владимир Гостюхин в интервью «Комсомольской правде»

Актер Гостюхин сказал, сколько белорусов поддерживают Лукашенко, а сколько выступают против © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Владимир Гостюхин известен зрителям по своим работам в фильмах «Старшина», «В поисках капитана Гранта», «Дальнобойщики», «Тихий Дон». Выступал в СМИ в поддержку президента Белоруссии Александра Лукашенко. За свои взгляды на госпереворот на Украине 2013–2014 годов был включён в чёрный список лиц, являющихся персонами нон грата на территории этой страны.

По его словам, в Белоруссии выстроен государственный капитализм с элементами социализма и развитой промышленностью, когда прибыль от государственных предприятий идёт на нужды общества, в то время как в России выстроен «матерый олигархический капитализм».

«Меня возмущает, как олигархи, либералы в России говорят: мы кормим Белоруссию… Но если мы решили быть Союзным государством, то почему цены на нефть должны Белоруссии идти дороже, чем Германии? Им надо рассорить Белоруссию и Россию. Мои знакомые в России стараются покупать белорусские продукты, потому что знают: сделано по ГОСТу. А конкуренты, капиталисты, говорят: на фиг белорусские продукты — нам свои надо продать. И вредят», — уверен Гостюхин.

Актер выразил мнение, что из-за разности этого строя России и Белоруссии «ещё рано сливаться», добавив при этом, что Россия рано или поздно всё равно придёт к социализму.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.