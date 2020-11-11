«Сегодня на Кабмин зашла на формальное согласование из ОП кандидатура на губернатора Одесской области — Сергея Гриневецкого. Гриневецкий близок к одесскому бизнесмену Борису Кауфману, который также стоит за табачной монополией "Тедис"», — написал политик.

Депутат от «Слуги народа» Алексей Леонов в Facebook заявил, что Гриневецкий был люстрирован, поэтому не может занимать должность губернатора.

Взятие Одессы. Борьба за Южную Пальмиру сделала бывших соратников врагами
Взятие Одессы. Борьба за Южную Пальмиру сделала бывших соратников врагами
© Facebook, Gorsovet.info, Лада Вячеславовна

По данным украинских СМИ, Гриневецкий во времена СССР возглавлял Раздельнянский райком Коммунистической партии. В 1998–1999 годах был депутатом Верховной Рады от фракции Народно-демократической партии. С 1998 по 2005 год — глава Одесской облгосадминистрации, в 2005-м также был главой Одесского областного совета.

В 2007 году стал депутатом парламента от Блока Литвина. На местных выборах 2020 года поддержал действующего мэра Одессы Геннадия Труханова и прошел в Одесский областной совет от партии «Доверяй делам».    