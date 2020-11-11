Кабинет министров Украины может рассмотреть кандидатуру Сергея Гриневецкого на должность главы Одесской области. Об этом 11 ноября сообщил депутат от «Слуги народа» Александр Дубинский в Telegram

«Сегодня на Кабмин зашла на формальное согласование из ОП кандидатура на губернатора Одесской области — Сергея Гриневецкого. Гриневецкий близок к одесскому бизнесмену Борису Кауфману, который также стоит за табачной монополией "Тедис"», — написал политик.

Депутат от «Слуги народа» Алексей Леонов в Facebook заявил, что Гриневецкий был люстрирован, поэтому не может занимать должность губернатора. Взятие Одессы. Борьба за Южную Пальмиру сделала бывших соратников врагами © Facebook, Gorsovet.info, Лада Вячеславовна

По данным украинских СМИ, Гриневецкий во времена СССР возглавлял Раздельнянский райком Коммунистической партии. В 1998–1999 годах был депутатом Верховной Рады от фракции Народно-демократической партии. С 1998 по 2005 год — глава Одесской облгосадминистрации, в 2005-м также был главой Одесского областного совета.

В 2007 году стал депутатом парламента от Блока Литвина. На местных выборах 2020 года поддержал действующего мэра Одессы Геннадия Труханова и прошел в Одесский областной совет от партии «Доверяй делам».