Коронавирус у норок выявили еще в пяти странах
Коронавирус у норок выявили еще в пяти странах
© Derek Naulls/Pixabay
Власти распорядились об уничтожении норок, однако сделали это негуманным способом. Многие норки выжили после газовых камер, и их стали сжигать в крематориях заживо.

Приказ об уничтожении дала премьер-министр Метте Фредериксен, однако юристы и большинство датских политиков усомнились в законности такого решения. Сейчас против него готовят судебный процесс.

На прошлой неделе в Дании решили уничтожить всех норок на зверофермах для предотвращения распространения мутировавшего коронавируса. У животных обнаружили инфекцию, которая распространяется на людей и способствует ослаблению способности к образованию антител.

Заражение норок новым коронавирусом SARS-CoV-2 произошло еще в пяти странах помимо Дании — в Нидерландах, Испании, Швеции, Италии и США.

 