В Дании норок с мутировавшим коронавирусом сожгли живьем. Об этом 10 ноября сообщил телеканал РЕН ТВ

Коронавирус у норок выявили еще в пяти странах © Derek Naulls/Pixabay

Приказ об уничтожении дала премьер-министр Метте Фредериксен, однако юристы и большинство датских политиков усомнились в законности такого решения. Сейчас против него готовят судебный процесс.

На прошлой неделе в Дании решили уничтожить всех норок на зверофермах для предотвращения распространения мутировавшего коронавируса. У животных обнаружили инфекцию, которая распространяется на людей и способствует ослаблению способности к образованию антител.

Заражение норок новым коронавирусом SARS-CoV-2 произошло еще в пяти странах помимо Дании — в Нидерландах, Испании, Швеции, Италии и США.