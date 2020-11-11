Власти распорядились об уничтожении норок, однако сделали это негуманным способом. Многие норки выжили после газовых камер, и их стали сжигать в крематориях заживо.
Приказ об уничтожении дала премьер-министр Метте Фредериксен, однако юристы и большинство датских политиков усомнились в законности такого решения. Сейчас против него готовят судебный процесс.
На прошлой неделе в Дании решили уничтожить всех норок на зверофермах для предотвращения распространения мутировавшего коронавируса. У животных обнаружили инфекцию, которая распространяется на людей и способствует ослаблению способности к образованию антител.
Заражение норок новым коронавирусом SARS-CoV-2 произошло еще в пяти странах помимо Дании — в Нидерландах, Испании, Швеции, Италии и США.