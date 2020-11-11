Украинская актриса Анна Саливанчук поделилась с журналистами самой болезненной утратой в своей жизни - потерей ребенка, сообщает Hyser 10 ноября

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Артистка рассказала, что со своим мужем, продюсером «Студии Квартал 95» Александром Божковым они мечтали о большой семье, поэтому известие о рождении второго ребенка восприняли радостно, но беременность дала сбой, и пара потеряла малыша.

Саливанчук поделилась, что долгое время не могла справиться с утратой, и во время одного из спектаклей просто разрыдалась. Позже актриса все же родила второго ребенка, теперь у пары два сына. Новоиспеченные родители планируют родить еще дочь.