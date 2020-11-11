Звезда сериалов когда-то играла роль женщины, которая узнала, что ждет ребенка, но так и не познала радости материнства. По словам, Саливанчук, подобное она испытала и в реальной жизни.
Артистка рассказала, что со своим мужем, продюсером «Студии Квартал 95» Александром Божковым они мечтали о большой семье, поэтому известие о рождении второго ребенка восприняли радостно, но беременность дала сбой, и пара потеряла малыша.
Саливанчук поделилась, что долгое время не могла справиться с утратой, и во время одного из спектаклей просто разрыдалась. Позже актриса все же родила второго ребенка, теперь у пары два сына. Новоиспеченные родители планируют родить еще дочь.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Меня часто спрашивают, как я отношусь к прививкам. Делаю ли я их своим детям? Сегодняшний пост посвящаю этой теме. ⠀ История моих взаимоотношений с прививками началась, когда в роддоме Глебу сделали БЦЖ и гепатит. И…у него началась сильная желтушка. Билирубин был намного выше нормы. Так как для новорождённых такие показатели опасны, мы начали лечение длинною в месяц. После этого я приняла решение не делать прививки ребенку вообще. ⠀ Также на мое решение повлиял тот факт, что муж аллергик и я действительно боялась последствий от вакцинации. ⠀ Сразу хочу предупредить, что я не противник прививок. Наоборот, понимаю всю их важность. Но в случае с Глебом, я дала себе время на изучение информации, поиск нужных мне вакцин, которые не опасны для детей. Поэтому до недавнего времени не делала Глебу никаких прививок вообще. ⠀ Что поменялось? Во-первых, в моей жизни случилась прекрасная клиника @isidaclinic и врачи, которым точно можно доверять. Во-вторых, я разобралась достаточно хорошо в этом вопросе, выбрала те вакцины, которые отвечают моим требованиям. ⠀ И на прошлой неделе и Глебу и Никите сделали прививки. Волновалась? Конечно. Но все прошло прекрасно. Без единого побочного симптома. Дети здоровы, защищены и счастливы. А я вместе с ними.