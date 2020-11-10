«Люди с ампутированной совестью»: Зеленский пригрозил обрадовавшимся его болезни
«Люди с ампутированной совестью»: Зеленский пригрозил обрадовавшимся его болезни
© president.gov.ua
Накануне стало известно, что COVID-19 заболели президент Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак.

«США желают президенту Владимиру Зеленскому скорейшего выздоровления. Наши молитвы с ним и всем украинским народом», — говорится в сообщении.

Украинский лидер ответил, что чувствует себя хорошо, уходит на самоизоляцию, но продолжает работать.

Ситуация с коронавирусом на Украине стремительно ухудшается. За сутки заболели более 10 тыс. человек. 