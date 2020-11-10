Накануне стало известно, что COVID-19 заболели президент Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак.
«США желают президенту Владимиру Зеленскому скорейшего выздоровления. Наши молитвы с ним и всем украинским народом», — говорится в сообщении.
“The United States wishes President @ZelenskyyUa a speedy recovery. Our prayers are with him and all the Ukrainian people.” –NSA Robert C. O’Brien https://t.co/NSEZjrBQHn— NSC (@WHNSC) November 9, 2020
Украинский лидер ответил, что чувствует себя хорошо, уходит на самоизоляцию, но продолжает работать.
Ситуация с коронавирусом на Украине стремительно ухудшается. За сутки заболели более 10 тыс. человек.