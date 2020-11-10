Совет национальной безопасности США от лица американской нации пожелал президенту Украины Владимиру Зеленскому скорейшего выздоровления. Соответствующее сообщение было оставлено 9 ноября на странице Совета в Twitter

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«США желают президенту Владимиру Зеленскому скорейшего выздоровления. Наши молитвы с ним и всем украинским народом», — говорится в сообщении.

“The United States wishes President @ZelenskyyUa a speedy recovery. Our prayers are with him and all the Ukrainian people.” –NSA Robert C. O’Brien https://t.co/NSEZjrBQHn — NSC (@WHNSC) November 9, 2020

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Украинский лидер ответил, что чувствует себя хорошо, уходит на самоизоляцию, но продолжает работать.

Ситуация с коронавирусом на Украине стремительно ухудшается. За сутки заболели более 10 тыс. человек.