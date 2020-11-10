«Временно возложить исполнение обязанностей председателя Одесской областной государственной администрации на Овечкина Вячеслава Игоревича», — говорится в тексте одного из указов.
Аналогичными указами на должность и.о. главы Сумской областной госадминистрации Назначен Сергей Пахольчук, а Ивано-Франковской — Мария Савка.
Ранее главы этих регионов написали заявления, Зеленский уволил их 5 ноября.
Согласно украинскому законодательству, глав областных государственных администраций назначает и увольняет президент по представлению правительства.