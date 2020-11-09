Глава Министерства иностранных дел (МИД) Эстонии Март Хельме объявил об отставке со своего поста после скандального высказывания о нечестности выборов президента в США. Об этом 9 ноября сообщает ERR

«Как Ленин учил»: Рудяков рассказал, как демократы в США сфальсифицировали выборы © РИА Новости, Нина Зотина сказал Хельме.

По его словам, он уходит из правительства в интересах сохранения правительственной коалиции, но остается при своем мнении.

«Вы не заткнете мне рот, никто не наденет на меня намордник. Ни премьер-министр, ни президент, ни пресса. Я буду говорить то, что считаю нужным. То, что у меня на сердце. И никто не заставит меня замолчать», — сказал Хельме и добавил, что в правящей коалиции никто не требовал его отставки.

Известно, что пост министра внутренних дел Хельме занял 29 апреля 2019 года. За полтора года работы он неоднократно попадал в скандалы из-за своих высказываний, но попытки оппозиции снять его с должности не были успешными. Теперь Хельме вернется в Рийгикогу (высший представительный и законодательный орган власти в Эстонии), где депутатское кресло ему освободит Урмас Эспенберг.