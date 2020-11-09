Американские правящие элиты рассматривают Евросоюз как конкурентов Вашингтона, поэтому даже с приходом к власти демократа Джо Байдена, политика США в отношении Европы может остаться прежней. Об этом немецкий политолог Александр Рар сказал в интервью изданию Украина.ру

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Рар отметил, что, хотя именно Дональд Трамп стал тем американским президентом, который вбил клин в трансатлантическое сотрудничество между США и Евросоюзом, с его уходом американо-европейские отношения вряд ли будут меняться в лучшую для европейцев сторону.

«Дело в том, что американские правящие элиты ставят в отношении Европы другие задачи. Они рассматривают ЕС и Германию в качестве конкурентов Вашингтона. И действия Трампа были вызваны желанием американских элит где-то поставить на место европейцев, которые обходят Америку в плане торговли. Америка хочет быть впереди всех», — пояснил политолог.

Таким образом, если Байден придет к власти, то не факт, что оказавшиеся в оппозиции республиканцы позволят ему восстановить международные структуры, отметил Рар.

Ранее Трамп заявил, что выборы еще далеки до завершения и он намерен отстаивать собственную победу в суде. В воскресенье, 8 ноября, на улицы США вышли сторонники Байдена, празднующие победу, а также сторонники Трампа, протестующие против фальсификации выборов.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.