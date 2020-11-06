Если Джо Байден придет к власти в США, он смягчит свою риторику в отношении Европы, но он не отступится от тех принципов, которые были при Дональде Трампе, считает немецкий политолог Александр Рар

Ростислав Ищенко: Мир не может подготовиться к жесткому приземлению США по итогам кризиса © РИА Новости, Нина Зотина Украина.ру

- Александр Глебович, вы в своих интервью нашему изданию говорили, что Трамп стал если не разрушителем, то человеком, который вбил клин в трансатлантическое сотрудничество между США и Евросоюзом во главе с Германией. Сейчас на американских выборах, по всей видимости, все же победил Байден. На ваш взгляд, произойдет ли при нем восстановление этого трансатлантического единства, или оно осталось в прошлом?

— Я могу констатировать, что даже если Байден победил, то он выиграл эти выборы не так, как хотел выиграть. (Все-таки голоса еще до конца не подсчитаны.) Это нельзя назвать грандиозной победой. Тем более в ходе парламентских выборов республиканцам удалось удержать большинство в Сенате.

Что касается американо-европейских отношений, то я не думаю, что они будут меняться в лучшую для европейцев сторону. Мне кажется, что не только Трамп виноват том, что в отношениях между США и ЕС возникли эти трещины.

Дело в том, что американские правящие элиты ставят в отношении Европы другие задачи. Они рассматривают ЕС и Германию в качестве конкурентов Вашингтона. И действия Трампа были вызваны желанием американских элит где-то поставить на место европейцев, которые обходят Америку в плане торговли. Америка хочет быть впереди всех.

Трамп фактически разрушил международные структуры, которые за один день не выстроить. Если Байден придет к власти, то это еще вопрос, дадут ли ему республиканцы, которые сейчас будут в оппозиции, все это восстановить. Америка на мировой арене играет эгоистично, и это им на руку.

Александр Рар: кто он © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

- В целом каких изменений ждать во внешней политики США с приходом к власти Байдена?

— Внешняя политика Америки резко изменилась. Они воспринимают Европу как трофей в трех выигранных ими войнах (Первая мировая, Вторая мировая и холодная война), но Европа уже не настолько интересна им. Сегодня главный вызов для Америки — это Китай.

Им нужно сделать все, чтобы Азия полностью не попала под контроль китайцев. Так же, как они боялись, что во время холодной войны вся Европа окажется под контролем Советского Союза. Россия на самом деле не является врагом Америки. Америка видит в Китае главного своего соперника и будет ориентироваться на Азию.

Да, у нас в Европе есть трансатлантические элиты, которые просто в восторге от того, что Байден победил. Они считают Байдена слабым президентом и рассчитывают, что они смогут на него нажимать и проталкивать свою повестку на глобальном уровне. Но все равно, мне кажется, Америка будет жестко разговаривать с Европой.

Европейцам (хотя и не так скоро, как пришлось бы Трампе) все равно придется сейчас добиваться независимости от Америки.

- Вы сказали, что Америка больше не видит в России своего врага, считая им Китай. Какие в таком случае теперь будут взаимоотношения между Вашингтоном и Москвой?

— России всегда было легче с республиканцами, чем с демократами. Да, республиканцы всегда более жестко разговаривали с Россией, но они строили свою дипломатию в отношении Москвы по принципу национальных интересов. Там все было ясно. Американцы говорили: «Здесь мы можем вам уступить, а здесь — ни в коем случае». Это была своего рода сделка.

России тоже было легче подстраиваться под эту «ковбойскую дипломатию», поскольку она защищает свои интересы, понимая при этом чужие интересы. С Трампом у России был понятный разговор. Это он хочет, это он не хочет, здесь можно чего-то добиться, здесь — невозможно.

Анатолий Вассерман: Если демократы придут к власти в США, мировую экономику ждет крах © РИА Новости, Александр Натрускин

Это приведет к ухудшению отношений между Америкой и Россией. Да, Байден будет рассматривать в качестве основного врага Китай, но с ним разговаривать о правах человека бессмысленно. Китай далеко в Азии и в любом случае не даст себя воспитывать. Зато к России, к сожалению, еще с 90-х годов сформировался такой подход, чтобы Россия была не империей, а младшим партнером Запада и частью демократического мира.

Эта повестка дня вернется при президентстве Байдена, потому что те люди, которые были во власти еще при Клинтоне и при Обаме, вернутся на руководящие посты и только этим и будут заниматься. Этот подход будет проявляться в том, что в отличие от Трампа, который не поддерживал «цветные революции», демократы будут поддерживать всяких правозащитников и либералов. Это может привести к новому витку конфронтации.

- Как при Байдене будет решаться проблема украинского кризиса и донбасского конфликта? Может ли она привести к новой конфронтации между Россией и США, или она ушла на второй план?

— Эта тема не ушла на второй план, но она не является главенствующей в американо-российских отношениях. Все-таки Майдан произошел 6 лет назад.

Что сейчас можно сделать? Теоретически Америка может заменить немцев и французов как главных двигателей мирного процесса в Донбассе. Но чем ее деятельность будет отличаться от того, что делают немцы и французы? Мне кажется, украинская армия тоже устала воевать. При Зеленском ожесточенной войны за Донбасс не будет.

Американцы будут предлагать Украине какую-то дополнительную помощь. Но нужно учесть, что Байден из-за своего сына влез в коррупционные скандалы на Украине и будет вести себя весьма осторожно, чтобы не быть обвиненным. Не все так однозначно. Северный поток-2: главная политическая и экономическая интрига начала XXI века © Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Я думаю, что этот конфликт заморожен, разморозить его будет трудно. Это будет то же самое, что в Приднестровье, потому что краткосрочных путей его решения нет.

Может быть, в Госдеп придут проукраински настроенные чиновники вроде Виктории Нуланд, которые сочтут нужным заниматься Украиной прямо сейчас. Может быть, в этом вопросе американцы будут действовать жестче, но я не знаю, какие конкретно у них есть инструменты влияния.

- Какова судьба «Северного потока-2» при Байдене? Американцы по-прежнему будут делать все, чтобы не дать его достроить?

— «Северный поток-2» станет главным выигрышем для европейцев, если к власти придет Байден. В Европе уверены, что Байден не будет так жестко ссориться с ними и наказывать их компании за участие в проекте. Да, санкционная угроза будет висеть над европейцами, но прямо с ходу администрация Байдена эти меры вводить не будет.