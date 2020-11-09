В США вскрылись колоссальные системные нарушения в избирательном процессе, в том числе и при подведении итогов почтового голосования. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор украинского информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков

Великий политтехнолог 20 века Владимир Ленин. Астрологический портрет Дональд Трамп назвал голосование по почте коррумпированной системой.

«Как Ленин учил почту брать, чтобы делать революцию, так сейчас демократы взяли почту для того, чтобы сфальсифицировать выборы», — полагает Павел Рудяков.

Не все чисто было и при подсчете голосов со стороны представителей Республиканской партии, считает эксперт.

«Мы всегда думаем, что у нас грязные выборы, в Украине, на постсоветском пространстве, а американцы вот показали, что демократия — это только вывеска для таких дурачков, как мы. На самом деле там все решается по-другому», — сказал собеседник издания

Полностью интервью можно прочитать здесь.

Выборы в США состоялись 3 ноября. По данным агентства Associated Press, Джо Байден набрал голоса 280 выборщиков при необходимых 270, обеспечив себе победу. Сам кандидат от демократов накануне заявил о своей победе. Тем не менее Дональд Трамп намерен оспорить итоги выборов в суде.