Контроль над Шушей, вторым по величине городом Нагорного Карабаха, существенно укрепит позиции Азербайджана в регионе. Об этом в комментарии РИА Новости заявил бывший полпред президента РФ по Нагорному Карабаху и экс-сопредседатель Минской группы ОБСЕ Владимир Казимиров

Нагорный Карабах: стратегия выхода из тупика © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк Ильхам Алиев объявил о взятии Шуши азербайджанскими войсками после упорных боев в своем обращении к нации 8 ноября.

Однако по словам представителя Минобороны Армении Арцруна Ованнисяна армянские подразделения продолжают сопротивление.

«Конечно, Шуша имеет большое значение. Дело в том, что она расположена выше Степанакерта, и в 1992 году как раз из района Шуши азербайджанцы вели обстрел Степанакерта. Безусловно, Азербайджан добился определенных военных успехов, это трудно отрицать», — сказал эксперт.

По его словам, мирное урегулирование Карабахского конфликта вряд ли возможно, так как «стороны напитаны взаимным недоверием».

Ситуация в Карабахе обострилась 27 сентября, когда на спорной территории начались активные бои. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения.

Уже трижды достигались договоренности о прекращении огня, однако почти сразу участники конфликта начинали обмениваться взаимными обвинениями в их нарушении.