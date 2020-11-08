Городской голова Киева Виталий Кличко считает, что с избранием на пост президента Джо Байдена отношения между США и Украиной будут прогрессировать. Об этом он написал в своем Telegram, поздравляя кандидата от демократов с победой на выборах

«Имел честь встречаться с ним и в Соединенных Штатах, и на Украине. И уважаю как человека и политика, который последовательно поддерживает Украину в противодействии российской агрессии и в процессе реформ. Джо Байден хорошо знает нашу страну. Поэтому верю в прогресс партнерских отношений между нашими государствами», — написал Кличко.

Кость Бондаренко: После американских выборов Украина окажется в незавидной ситуации © РИА Новости, Нина Зотина Джо Байден набрал голоса 280 выборщиков при необходимых 270, обеспечив себе победу. Сам кандидат от демократов накануне заявил о своей победе. Тем не менее Дональд Трамп намерен оспорить итоги выборов в суде.

Украинский политолог Кость Бондаренко полагает, что в случае победы Байдена Украина станет полигоном для новых наступательных операций и инициатив демократов.