Певица Layah, ранее известная как Ева Бушмина и участница группы «ВИА Гра», разместила на днях в Instagram откровенные снимки, на которых она позирует на фоне мусора, валяющегося на берегу моря

В сеть слили фото голой украинской певицы Кароль © tina_karol / instagram.com

«Из-за нашего пластикового мусора», — подписала Layah фотосессию.

«Очень красиво! Но не показывайте это фото Рен ТВ. А то возьмут эти фото как доказательство существования русалок», «Прям проблему показали круто», — написали подписчики.

Настоящее имя Layah — Яна Швец, в 2010 году она дебютировала в составе группы «ВИА Гра», а спустя три года покинула коллектив. В 2016 году объявила, что теперь будет выступать как певица Layah.