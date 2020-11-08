Таким образом исполнительница хотела привлечь внимание к экологическим проблемам, в частности к теме пластика, который, попадая в Мировой океан, становится причиной гибели огромного числа животных.
«Из-за нашего пластикового мусора», — подписала Layah фотосессию.
«Очень красиво! Но не показывайте это фото Рен ТВ. А то возьмут эти фото как доказательство существования русалок», «Прям проблему показали круто», — написали подписчики.
Настоящее имя Layah — Яна Швец, в 2010 году она дебютировала в составе группы «ВИА Гра», а спустя три года покинула коллектив. В 2016 году объявила, что теперь будет выступать как певица Layah.