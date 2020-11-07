Украинские полицейские возьмут под охрану представительства Азербайджана и Армении в стране после обстрела азербайджанского консульства в Харькове. Об этом в субботу, 7 ноября, заявил глава Нацполиции Украины Игорь Клименко, сообщает пресс-служба Нацполиции

Ранее МИД Азербайджана сообщил о том, что в Харькове было обстреляно азербайджанское консульство. Никто не пострадал, возбуждено уголовное дело.

«Полиция сделает все для того, чтобы задержать лиц, причастных к этому дерзкому преступлению, и направляет свои усилия, чтобы не допустить межэтнических конфликтов на территории нашего государства. Все официальные представительства Азербайджана и Армении в ближайшее время будут взяты под охрану полиции. Призываем всех, а особенно представителей диаспоры, граждан обоих государств, находящихся на территории Украины, к терпимости и толерантному отношению друг к другу», — сказал Клименко.

Западные СМИ о Нагорном Карабахе. Проблема с замороженными конфликтами состоит в том, что они могут стать горячими © REUTERS, Umit Bektas

Премьер-министр Армении Никол Пашинян возложил ответственность за эскалацию конфликта на власти Азербайджана, объявил всеобщую мобилизацию и военное положение.

Гуманитарное перемирие октября в зоне карабахского конфликта вступило в силу с полуночи 18 октября. Однако вскоре стороны обвинили друг друга в нарушении соглашения.

В данный момент события на театре военных действий развиваются неблагоприятно для Карабаха, армию которого теснят по всем направлениям.