«Вы посмотрите, что творится с этими выборами (в США — ред.) Это же позорище, издевательство над этой демократией», — сказал Лукашенко.
Он также отметил, что посмотрит, как ряд западных стран будут требовать от США проведения новых выборов, чего они требовали от Белоруссии.
«Я могу сейчас сказать: никак, побоятся», — сказал он.
Бундестаг 3 ноября принял резолюцию, в которой парламент заявляет о непризнании итогов августовских выборов в Белоруссии, отказывает в легитимности Лукашенко и призывает к проведению новых выборов при участии наблюдателей ОБСЕ.
В Белоруссии после прошедших в августе выборов президента не утихают массовые беспорядки и протестные акции.