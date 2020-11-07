Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал прошедшие президентские выборы в США «издевательством над демократией». Об этом он заявил в субботу, 7 ноября, после посещения Белорусской АЭС, передает БелТА

«Вы посмотрите, что творится с этими выборами (в США — ред.) Это же позорище, издевательство над этой демократией», — сказал Лукашенко.

Догонялки Трампа и Байдена, разборки в судах: что творится в США после выборов © РИА Новости, Юки Ивамура | Перейти в фотобанк

«Я могу сейчас сказать: никак, побоятся», — сказал он.

Бундестаг 3 ноября принял резолюцию, в которой парламент заявляет о непризнании итогов августовских выборов в Белоруссии, отказывает в легитимности Лукашенко и призывает к проведению новых выборов при участии наблюдателей ОБСЕ.

В Белоруссии после прошедших в августе выборов президента не утихают массовые беспорядки и протестные акции.