Диджей и победительница реалити-шоу «Супер мама» Наталья Кензова, известная под сценическим псевдонимом DJ Madonna рассказала, как ее бывший муж, украинский певец Олег Кензов избивал ее, сообщил на днях УНИАН

По словам девушки, долгое время она не решалась рассказать, что на самом деле происходит в их семье, но после того, как к ней обратились другие пострадавшие от ее экс-супруга, все же решила придать факты огласке.

Кензова заявила, что муж взламывал ее электронную почту, чтобы найти там компрометирующие письма, бил, бывало, что рукоприкладство происходило при детях девушки от предыдущего брака.

«Я сказала ему: "Пожалуйста, можешь уйти из квартиры, у меня просто разрывается голова". И зашел мой старший сын и он сказал: "Мам, господи, что эта сволочь от тебя хочет?". Олег услышал и начал бить моего сына. Младший ребенок стоял и обмочился», — рассказала DJ Madonna.

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Позже Кензов нашел другую и оставил Наталью, а про ее рассказ о себе сказал, что брошенные девушки никогда ничего хорошего не говорят о своих бывших.