Как объяснил директор Института США и Канады Валерий Гарбузов, если действующий глава государства Дональд Трампд победит в штатах Пенсильвания, Северная Каролина и Джорджия, то заберёт 51 голос выборщиков и в его активе будет 265, таким образом, он обгонит бывшего вице-президента Джо Байдена, у которого сейчас 264 голоса выборщиков

Кандидат от демократов уже заручился поддержкой 264 выборщиков из 270, необходимых для победы на выборах, а действующий глава государства — 214. Однако эксперт призвал не воспринимать результаты, которые есть на этот момент, как окончательные, потому что между кандидатами в президенты продолжается серьёзная борьба в нескольких колеблющихся штатах. В Белый дом — через суд. Почему президента США определят в суде, а не на выборах © РИА Новости, Юки Ивамура | Перейти в фотобанк

«Пенсильвания, Северная Каролина и Джорджия ещё не закончили окончательный подсчёт голосов. А между тем, каждый из этих штатов даёт довольно большое количество выборщиков. В совокупности это достаточно большое число. Там лидирует на сегодняшний день и час Дональд Трамп. Если тенденция сохранится и эти штаты не уйдут вдруг к Байдену, а такое тоже может быть, то Трамп вот этот разрыв может компенсировать за счёт этих штатов», — заявил на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» директор Института США и Канады Валерий Гарбузов.

По предварительной информации, после обработки всех бюллетеней действующий глава государства Дональд Трамп побеждает бывшего вице-президента Джо Байдена с минимальным перевесом в Джорджии (49,62% против 49,15%) и Северной Каролине (50,09% против 49,69%), благодаря чему сможет забрать голоса 16 и 15 выборщиков соответственно. В Пенсильвании, которая имеет 20 выборщиков, штаб республиканцев подал иск о приостановке подсчёта голосов, ссылаясь на отсутствие доступа к отслеживанию процесса. После обработки 86,72% Трамп набирает 50,72%, а Байден — 48,13%.