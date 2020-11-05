Украинская исполнительница в стиле рэп Аlyona Аlyona, ранее поделившаяся историей о тяжелом расставании, рассказала, что готова к отношениям и даже знает с кем хочет их построить, сообщил Gordon.ua 5 ноября

Украинская исполнительница рассказала, как ее бросил парень из-за лишнего веса © Википедия

«Я люблю таких вкусненьких, чтобы было за что потрогать. Ну, чтобы мягко было. И чтобы "рама" была. Вот я такая "рамистая" и мне нравится, когда у мужчины есть "рама"», — сказала Аlyona Аlyona.

Пышнотелая певица уточнила, что рядом с мужчиной она хочет чувствовать себя маленькой девочкой, однако посетовала, что времени на отношения сейчас почти нет из-за высокой занятости на работе.