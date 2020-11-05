Девушка поделилась с журналистами, что хотела бы видеть рядом с собой парня со спортивным телом, высокого, с широкими плечами, а главное — не худого.
«Я люблю таких вкусненьких, чтобы было за что потрогать. Ну, чтобы мягко было. И чтобы "рама" была. Вот я такая "рамистая" и мне нравится, когда у мужчины есть "рама"», — сказала Аlyona Аlyona.
Пышнотелая певица уточнила, что рядом с мужчиной она хочет чувствовать себя маленькой девочкой, однако посетовала, что времени на отношения сейчас почти нет из-за высокой занятости на работе.