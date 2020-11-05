Решение Конституционного трибунала Польши по поводу ограничения абортов вступит в силу после того, как в стране утихнут волнения. Об этом в эфире Polsat News сообщил пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер, передает «Укринформ»

«Сейчас нам нужен покой в ​​обществе вокруг этих тем, нужна дискуссия этиков, юристов и врачей, каким образом урегулировать вопрос после решения Конституционного трибунала. Этот вердикт, надо четко подчеркнуть, является реализацией положений конституции… Поэтому, без сомнения необходимо время на размышления, но рано или поздно решение будет опубликовано, поскольку такова природа конституционных положений», — заявил Мюллер.

Аборты и не только. Как проходят рекордные протесты в Польше © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Решение Конституционного трибунала Польши об ограничении абортов, публикация которого ожидалась до 3 ноября, не появилось в Вестнике законов, а потому не вступило в силу.

Ранее Конституционный трибунал Польши 22 октября признал аборты, сделанные из-за дефектов развития плода, неконституционными, фактически запретив прерывание беременности в стране.

Несогласные с таким решением жители Польши вышли на многотысячные митинги.