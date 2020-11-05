Команда действующего американского лидера подала соответствующий иск в суд.
Ранее штаб Трампа подал аналогичный иск о приостановке подсчета голосов в Мичигане, Висконсине и Пенсильвании.
Также республиканцы подали иск против демократов за предполагаемые нарушения норм избирательного закона, касающихся идентификации избирателей, голосующих по почте.
В США 3 ноября прошел день всеобщих выборов. Граждане выбирали президента и вице-президента, а также 35 сенаторов, всю палату представителей, 13 губернаторов и представителей местных органов власти.