Штаб президента США Дональда Трампа потребовал остановить подсчет голосов в еще одном штате - Джорджии. Об этом 4 ноября сообщило издание Associated Press

Трамп собрался в Верховный суд из-за мошенничества на выборах © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк подала соответствующий иск в суд.

Ранее штаб Трампа подал аналогичный иск о приостановке подсчета голосов в Мичигане, Висконсине и Пенсильвании.

Также республиканцы подали иск против демократов за предполагаемые нарушения норм избирательного закона, касающихся идентификации избирателей, голосующих по почте.

В США 3 ноября прошел день всеобщих выборов. Граждане выбирали президента и вице-президента, а также 35 сенаторов, всю палату представителей, 13 губернаторов и представителей местных органов власти.