В случае замены нынешней власти в Белоруссии на недружественный России режим, Калининградская область может столкнуться с рядом серьезных вызовов. Об этом рассказал шеф-редактор портала RuBaltic.Ru Александр Носович в комментарии местному изданию «SM-News»

Александр Носович: Литовцы много лет чувствуют последствия деструктивной политики властей © РИА Новости, Александр Натрускин Александр Лукашенко даже заявлял, что республика в советское время «несла ответственность» за Калининград, и что в свое время существовали планы передачи Калининградской области из состава РСФСР в состав Белорусской ССР.

Эксперт отметил, что региону в частности грозит прерывание транзита, который идет из основной территории РФ через Белоруссию и Литву, а также проблема военной безопасности, потому что у Минска и Москвы общая группировка войск, и безопасность республики и безопасность Калининградской области взаимосвязаны.

«Ну и, наконец, третье — это продовольственная безопасность. Калининградская область во многом зависит по поставкам продовольствия от импорта из Белоруссии. Эта проблема, разумеется, решаема, прежде всего, импортозамещением и увеличением объема поставок из основной части России, в том числе морским путем. Но, тем не менее, если вдруг произойдет быстрый коллапс власти президента Лукашенко и установление в Минске недружественного нам режима, то в краткосрочной перспективе такая проблема может быть», — указал Носович.

Что касается углубления российско-белорусской интеграции, то, по его мнению, она выгодна для России в целом, но самому региону она может быть выгодна только с военно-политической точки зрения.

Политолог добавил, что даже в случае переориентации белорусского грузопотока с Прибалтики на Россию транзит не попадет в Калининградские порты в силу географических причин, поскольку Литва сделает все, чтобы этого не допустить.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.