Политологи подчёркивают, что нужно не ждать, что каждый следующий президент США улучшит двусторонние отношения, а задаться вопросом, возможны ли вообще хорошие отношения между Москвой и Вашингтоном

На пресс-конференции в пресс-центре МИА «Россия сегодня» доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова Алексей Фененко напомнил, что о намерении улучшить отношения с Россией в ходе избирательных кампаний говорил и Джордж Буш-младший в 2000 году, и Барак Обама в 2008-м, и Дональд Трамп 8 лет спустя.

«Для России республиканец всегда чуть лучше, настолько, насколько вообще для России может быть хорош президент США. С республиканцем можно иметь хотя бы какую-то прогнозируемость, с демократами и их предельной идеологизированностью это вряд ли возможно. Плюс республиканцы — это чаще люди, которые делали карьеру в реальном секторе, демократы делали кабинетную или университетскую карьеру, то есть они с трудом представляют реальную войну, им легче решиться на начало военного конфликта», — заявил политолог. Сергей Марков: В случае победы Байдена политика США будет менее антироссийской © РИА Новости, Нина Зотина

По его словам, мы возлагаем надежды на каждого нового президента США, а к конце его срока говорим, что стоим на грани, когда хуже быть не может, поэтому стоит задать более важный вопрос — а могут или вообще Соединённые Штаты иметь хорошие отношения с Россией?

На этот вопрос ответил декан факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова Андрей Сидоров: «Вряд ли. У нас нет особого поля для сотрудничества, оно очень узкое. Оно касается контроля над вооружениями, терроризма и вопросов нераспространения. По договору СНВ-3, я думаю, мы также не договоримся, потому что для США этот вопрос уже «за гранью», они выдвигают постоянные требования. В России вряд ли кто-то питает иллюзии насчёт возможной нормализации отношений с США. Разумеется, нам больше нравится человек, который говорит: «Нам надо поладить с Россией», нежели тот, кто говорит: «Россию надо уничтожить». Кого из двух вы будете выбирать? К сожалению, в отличие от Китая мы не создали — да и не могли создать — систему определённого влияния. Узость повестки дня не даёт нам создать какие-либо группы влияния в США».

Одним из ключевых вопросов российско-американских отношений остаётся судьба договора СНВ-3, срок действия которого истекает 5 февраля 2021 года, через 2 недели после инаугурации президента США. Москва предлагает продлить документ в нынешнем виде хотя бы на год, чтобы за это время выработать новый договор, однако США настаивают на подключении к переговорному процессу Китая. Бывший вице-президент Джо Байден, в свою очередь, выражает готовность в случае прихода к власти продлить действие СНВ-3 без предварительных условий.