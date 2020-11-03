«Главный прикол проекта заключается в том, что в экспозиции представлены только две подлинные вещи, принадлежавшие классику украинской юморески. Это весы и спиннинг. Все остальные вещи — случайно собранные и не вполне понятно, какое отношение имеющие к Вишне. Местные жители заявляют, что экспонаты были, но их забрали на хранение в областной краеведческий музей. Оттуда их вернуть крайне сложно. Нужны бюрократические бои на уровне министерства культуры страны», — говорится в посте.
Настоящий дом, в котором жил писатель, практически разрушен, он находится на территории воинской части.
«Потому новодельную усадьбу расположили в сторонке от подлинного дома. Тоже решение, да? А знаете, Остапу Вишне такой сюжет понравился бы. Он любил все смешное и нелепое. Собственно, это и была основа его творчества», — добавили в материале.