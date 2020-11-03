В Херсонской области восстановили хату-музей писателя Остапа Вишни. Об этом 3 ноября сообщает Telegram-канал издания Украина.ру

В Харькове открылся «Музей избирательного треша» © chesno.org говорится в посте.

Настоящий дом, в котором жил писатель, практически разрушен, он находится на территории воинской части.

«Потому новодельную усадьбу расположили в сторонке от подлинного дома. Тоже решение, да? А знаете, Остапу Вишне такой сюжет понравился бы. Он любил все смешное и нелепое. Собственно, это и была основа его творчества», — добавили в материале.