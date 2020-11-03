Украинская певица и ведущая Тина Кароль опубликовала видео, на котором она выглядит старше как минимум на два десятка лет, за что пользователи раскритиковали артистку. Ролик появился в Facebook Кароль 2 ноября

«Ночной возбудитель»: Тина Кароль взбудоражила сеть - фото © tina_karol / instagram.com

«Дети мои! Все в холодильник!», — сказала Кароль в «состаренном» виде.

«Не пугай… мы же христиане…», «Ой, не нужно больше такого макияжа!», «Тина, мы, конечно же, согласны, но с условием, что это будет твой холодильник», «Жесть, лет на 20 постарела», — ответили подписчики.

К слову, сейчас певице 35 лет и в соцсетях ей часто пишут, что она хорошо выглядит. Правда, не обходится и без обвинений в чрезмерном использовании «уколов красоты» и фотошопа.