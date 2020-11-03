Кароль, которая ведет «Танцы со звездами», приняла участие в маскараде, посвященном Хэллоуину. Все участники проекта примерили «страшные» образы, в том числе и Кароль, которая прикинула, как будет выглядеть через пару десятков лет.
«Дети мои! Все в холодильник!», — сказала Кароль в «состаренном» виде.
«Не пугай… мы же христиане…», «Ой, не нужно больше такого макияжа!», «Тина, мы, конечно же, согласны, но с условием, что это будет твой холодильник», «Жесть, лет на 20 постарела», — ответили подписчики.
К слову, сейчас певице 35 лет и в соцсетях ей часто пишут, что она хорошо выглядит. Правда, не обходится и без обвинений в чрезмерном использовании «уколов красоты» и фотошопа.