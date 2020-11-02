Дональд Трамп сделал для России столько хорошего, сколько не делал ни один президент США за последнее время. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Геворг Мирзаян

В американо-российских отношениях очень важным остается аспект регионального взаимодействия, считает эксперт.

«И тут нам Трамп сильно подсобил. Трамп разругался с Европой в хлам, мы годами мечтали добиться раскола в Трансатлантическом союзе, Трамп это сделал за нас, спасибо ему большое. Трамп разозлил многих арабов, потому что пошел на сделку с Израилем, это укрепляет наши позиции на Ближнем Востоке. Трамп готов конфликтовать с Турцией. Спасибо Трампу, потому что Турция нам тоже враг сегодня, возможно, конфликт с американцами отрезвит Эрдогана», — объяснил Геворг Мирзаян.

Геворг Мирзаян: После выборов США погрязнут во внутреннем конфликте © РИА Новости, Нина Зотина

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