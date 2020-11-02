В американо-российских отношениях очень важным остается аспект регионального взаимодействия, считает эксперт.
«И тут нам Трамп сильно подсобил. Трамп разругался с Европой в хлам, мы годами мечтали добиться раскола в Трансатлантическом союзе, Трамп это сделал за нас, спасибо ему большое. Трамп разозлил многих арабов, потому что пошел на сделку с Израилем, это укрепляет наши позиции на Ближнем Востоке. Трамп готов конфликтовать с Турцией. Спасибо Трампу, потому что Турция нам тоже враг сегодня, возможно, конфликт с американцами отрезвит Эрдогана», — объяснил Геворг Мирзаян.
Кроме того, Трамп пошел на сделку с Северной Кореей, снизив риск ядерной войны на Корейском полуострове. Также Трамп пошел на конфликт с Китаем, побудив китайское руководство к развитию хороших отношений с Москвой, добавил собеседник издания.
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