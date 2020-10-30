Реакция власти на решение Конституционного суда о признании неконституционным закона об электронной декларации госчиновников и депутатов всех уровней была беспрецедентно резкой. Президент Владимир Зеленский внес законопроект, прекращающий полномочия состава суда, оппозиция обвинила его в попытке узурпации власти.
Эксперт отметил, что в окружении президента начали задаваться вопросом, почему мы должны выполнять решения неких органов, которые считают себя выше КС (вроде посольства США в Украине).
«Постепенно они начали пытаться прибрать к рукам, а западные структуры сочли, что только они имеют право бороться с коррупцией. Вернее, держать на крючке чиновников, обвиняя их в коррупционных действиях. Именно поэтому сложилась такая картина», — указал Бондаренко.
Политолог добавил, что скорее всего, после целого ряда агрессивных заявлений стороны конфликта сядут за стол переговоров и полюбовно решат этот вопрос.
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