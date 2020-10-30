Противостояние между Офисом президента и Конституционным судом Украины завершится каким-то нахождением компромисса, считает директор Фонда «Украинская политика» Кость Бондаренко

Судебная власть и коррупция в Украине: борьба началась © СС0, Pixabay

Реакция власти на решение Конституционного суда о признании неконституционным закона об электронной декларации госчиновников и депутатов всех уровней была беспрецедентно резкой. Президент внес законопроект, прекращающий полномочия состава суда, оппозиция обвинила его в попытке узурпации власти.

- Константин Петрович, насколько вообще можно было ожидать, что Конституционный суд (КС) отменит эту норму об электронном декларировании госчиновников и депутатов?

— Дело не в отмене нормы. Сам по себе документ был прописан таким хитрым образом, что каждая сторона трактовала это по-своему. Главной проблемой стало Национальное агентство по противодействию коррупции (НАПК), которое выступило в роли коллективного провокатора, убрав доступ к электронным декларациям якобы по решению КС, хотя в решении КС об этом нет ни слова.

Фактически решение КС сводится к тому, что некоторые статьи закона не соответствуют конституции, и их можно пересмотреть в Верховной Раде. Однако все эти многочисленные антикоррупционные органы, навязанные Украине США и их сателлитами, сделали из мухи слона, раздули скандал и спровоцировали это противостояние между КС и Офисом президента.

Очень хочется надеяться, что эта клинчевая ситуация завершится компромиссом.

- А зачем сейчас понадобился этот скандал?

— В окружении президента начали задаваться вопросом, почему мы должны выполнять решения неких органов, которые считают себя выше КС (вроде посольства США в Украине). Постепенно они начали пытаться прибрать к рукам, а западные структуры сочли, что только они имеют право бороться с коррупцией. Вернее, держать на крючке чиновников, обвиняя их в коррупционных действиях. Именно поэтому сложилась такая картина.

- Почему вообще Зеленский занял такую агрессивную позицию? Можно ли было поступить как-то помягче?

— Это связано с нервозной обстановкой последнего времени, с ожиданием майданов, которыми в последнее время пугают Зеленского, с не совсем удачным результатом «Слуги народа» на местных выборах, активизацией разного рода оппонентов Зеленского. Все это в итоге привело к тому, что Зеленский решил поступить по принципу «Кто я: царь или дитя?», как у Пушкина.

- Не получится ли так, что Зеленский разрушит механизм состава суда, который обычно ориентировался на власть?

— Я думаю, что еще есть время. Скорее всего, после этих заявлений стороны конфликта сядут за стол переговоров и полюбовно решат этот вопрос. Например, может быть принято решение о том, чтобы заменить тех судей, которые были назначены по квоте Порошенко, на людей Зеленского. Реально сегодня КС не является судом, который хотя бы частично контролируется Зеленским. Посмотрим, что будет дальше.

- Может ли оппозиция использовать этот конфликт как повод для импичмента?

— Нет у оппозиции голосов. По конституции, необходимо три четверти голосов Верховной Рады. Плюс ко всему сама по себе процедура импичмента слишком долгая, она может растянуться на полгода-год. Но и опять же голосов нет у оппозиции.

- Будет ли какой-то результат этой борьбы украинского политикума с внешним влиянием?

— Я очень хочу надеяться, что это влияние ослабнет. Но более вероятно, что фактором ослабления внешнего влияния в Украине станет не это противостояние вокруг КС, сколько предстоящие выборы в США.