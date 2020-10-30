Глава Конституционного суда Украины (КСУ) Александр Тупицкий обратился к президенту Владимиру Зеленскому с призывом к примирению. Об этом 30 октября он рассказал на брифинге, который транслировали украинские телеканалы

«Мы хотим пообщаться с президентом Украины. Мы готовы общаться в любом формате: с журналистами и без них… Нам нужно общаться с президентом, спикером, премьером… У президента чрезвычайно большая власть. Но он должен понимать, что мы вместе должны строить страну. Чтобы Украина была правовым государством», — заявил он.

По словам главы суда, нужно убрать искусственный конфликт, а также оценивать решения размеренно, а не так, как это делают представители Зеленского, в том числе, в парламенте. Он выразил мнение, что общество понимает, что это не позиция Зеленского, а позиция провокаторов.

Глава КСУ Тупицкий отказался идти на допрос в ГБР © Facebook, КСУ

Зеленский внес в парламент законопроект, согласно которому прекращаются полномочия состава Конституционного суда Украины, принявшего решение 27 октября. Проект закона был зарегистрирован на сайте парламента 29 октября. Для вступления в силу его должна поддержать Рада.