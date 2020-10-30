«Мы хотим пообщаться с президентом Украины. Мы готовы общаться в любом формате: с журналистами и без них… Нам нужно общаться с президентом, спикером, премьером… У президента чрезвычайно большая власть. Но он должен понимать, что мы вместе должны строить страну. Чтобы Украина была правовым государством», — заявил он.
По словам главы суда, нужно убрать искусственный конфликт, а также оценивать решения размеренно, а не так, как это делают представители Зеленского, в том числе, в парламенте. Он выразил мнение, что общество понимает, что это не позиция Зеленского, а позиция провокаторов.
Во вторник, 27 октября Конституционный суд по представлению 47 депутатов отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность за недостоверное декларирование. В целом данное решение блокирует назначение победителей на местных выборах.
Зеленский внес в парламент законопроект, согласно которому прекращаются полномочия состава Конституционного суда Украины, принявшего решение 27 октября. Проект закона был зарегистрирован на сайте парламента 29 октября. Для вступления в силу его должна поддержать Рада.