Девушка интересовалась у своих фанатов, стоит ли ей сделать тату. Подписчики рекомендовали ей слушать советы, но принимать решение самой.
«Спасибо за неравнодушие! Спасибо, что делитесь со мной своими мыслями. Я это очень ценю… Публичность — это ответственность, и я осознаю, что в ответе за каждое слово. Но это меня не остановит и далее озвучивать и отстаивать свои убеждения», — написала Огневич.
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Спасибо за неравнодушие! Спасибо, что делитесь со мной своими мыслями 🙏🏽 Я это очень ценю и в подобные моменты у меня появляется ещё большее ощущение СИЛЫ! Мне так важна Ваша поддержка ♥️ Да, я чётко понимаю, что мои заявления могут некоторых разочаровать, повергнуть в шок, вызвать недоумение… Но ❗️ Я хочу здесь делиться своими мыслями, позицией, взглядами на жизнь. Публичность- это ответственность и я осознаю, что в ответе за каждое слово. Но это меня не остановит и далее озвучивать и отстаивать свои убеждения. Потому что у меня есть Вы! Благодарю каждого 🙏🏽 #ZlataOgnevich #ZOteam #БОГИНЯ #МоёТелоМоёДело #strajkkobiet @strajk_kobiet photo @olenadobrova
В 2014 году Огневич стала депутатом Верховной Рады Украины по списку Радикальной партии Олега Ляшко. В ноябре 2015 года на заседании парламента она сообщила о своём решении сложить депутатский мандат, так как, по её словам, «она шла в парламент творить законы для культуры, а вместо этого попала в ситуацию войны двух политических кланов». В декабре 2015 года Рада досрочно прекратила полномочия депутата.