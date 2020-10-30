Украинская певица, бывшая депутат Злата Огневич 29 октября опубликовала в своем Instagram пикантную фотографию

Эксперт: Огневич - не единственная, кто сбежит от Ляшко © РИА Новости, Александр Максименко | Перейти в фотобанк

«Спасибо за неравнодушие! Спасибо, что делитесь со мной своими мыслями. Я это очень ценю… Публичность — это ответственность, и я осознаю, что в ответе за каждое слово. Но это меня не остановит и далее озвучивать и отстаивать свои убеждения», — написала Огневич.

В 2014 году Огневич стала депутатом Верховной Рады Украины по списку Радикальной партии Олега Ляшко. В ноябре 2015 года на заседании парламента она сообщила о своём решении сложить депутатский мандат, так как, по её словам, «она шла в парламент творить законы для культуры, а вместо этого попала в ситуацию войны двух политических кланов». В декабре 2015 года Рада досрочно прекратила полномочия депутата.