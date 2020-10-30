«Мое тело — мое дело. Сестры, к оружию», — кричала девушка, пока раздевалась.

На Украине попытались сорвать показ фильма о казаках-геях
На Украине попытались сорвать показ фильма о казаках-геях
© РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк
Сорочку, «окровавленную» красной краской, она повесила рядом на забор, а позже кинула к зданию консульства красные и белые вешалки для одежды как символ флага Польши.

На обнаженном теле активистка написала различные лозунги, в том числе нецензурного содержания, а на груди нарисовала красную молнию — символ женского протестного движения в Польше. Активистку Femen задержали сотрудники Национальной гвардии.

Активистка Femen атаковала консульство Польши в Одессе
© femen.org

Конституционный трибунал Польши 22 октября признал аборты, сделанные из-за дефектов развития плода, неконституционными, фактически запретив прерывание беременности в стране.

Несогласные с таким решением жители Польши вышли на многотысячные митинги.