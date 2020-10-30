Активистка Femen атаковала консульство Польши в Одессе

Представительница движения Femen полностью обнажилась перед зданием генерального консульства Польши в Одессе в знак протеста против запрета абортов в этой стране. Информация об этом появилась на сайте движения 29 октября

«Мое тело — мое дело. Сестры, к оружию», — кричала девушка, пока раздевалась. На Украине попытались сорвать показ фильма о казаках-геях © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк На обнаженном теле активистка написала различные лозунги, в том числе нецензурного содержания, а на груди нарисовала красную молнию — символ женского протестного движения в Польше. Активистку Femen задержали сотрудники Национальной гвардии. Конституционный трибунал Польши 22 октября признал аборты, сделанные из-за дефектов развития плода, неконституционными, фактически запретив прерывание беременности в стране. Несогласные с таким решением жители Польши вышли на многотысячные митинги.