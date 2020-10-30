Активистка Femen атаковала консульство Польши в Одессе

«Мое тело — мое дело. Сестры, к оружию», — кричала девушка, пока раздевалась.
Сорочку, «окровавленную» красной краской, она повесила рядом на забор, а позже кинула к зданию консульства красные и белые вешалки для одежды как символ флага Польши.
На обнаженном теле активистка написала различные лозунги, в том числе нецензурного содержания, а на груди нарисовала красную молнию — символ женского протестного движения в Польше. Активистку Femen задержали сотрудники Национальной гвардии.
Конституционный трибунал Польши 22 октября признал аборты, сделанные из-за дефектов развития плода, неконституционными, фактически запретив прерывание беременности в стране.
Несогласные с таким решением жители Польши вышли на многотысячные митинги.