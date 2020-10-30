Получив в результате реформы по децентрализации Украины доступ к большим деньгам, местные власти начали выстраивать свои феодальные государства. Об этом главный редактор днепровской газеты «Горожанин» Виталий Теплов сказал в интервью изданию Украина.ру

«Каждый сам за себя»: Золотарев о процессе феодализации Украины © скриншот с видео "UKRLIFE.TV"

«Я даже боюсь, что это не к децентрализации, а к своего рода феодализации [Украины], потому что правила игры не тщательно расписаны, и вот эти пресловутые (я в кавычках их называю) "местные элиты", получив доступ к большим ресурсам, выстраивают свои маленькие феодальные государства», — заявил Теплов.

Так, по его словам, на выборах в Днепре за счет городского бюджета рекламировалась партия «Пропозиция» и оплачивалась работа политтехнолога Дмитрия Касьянова, который, по мнению журналиста, является «лучшим специалистом на Украине по построению сеток по подкупу избирателей».

Очередные выборы в органы местного самоуправления прошли на Украине в воскресенье. Местные органы власти будут избраны на пятилетний срок. Результаты местных выборов должны быть определены до 6 ноября и обнародованы в течение пяти дней. Если в городах, где предусмотрен второй тур выборов, ни один из кандидатов не набрал 50% + 1 голос, в течение трех недель должно состояться новое голосование.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.