Чем обусловлена победа «Пропозиции» в Днепре, почему проиграла «Слуга народа», почему Партии Шария не стать новой «зеленой» силой и грозит ли Украине феодализация? Об этом главный редактор днепровской газеты «Горожанин» Виталий Теплов рассказал в интервью изданию Украина.ру

Под покровом Коломойского: расстановка сил на местных выборах в Днепре © скриншот с видео "Радіо Свобода" Борис Филатов. Вероятно, он встретится во втором туре с Загидом Красновым.

Согласно данным экзитпола проекта студии Шустера, в первую пятерку фаворитов среди претендентов на кресло мэра вошли Филатов (44,47%), Загид Краснов (14,44%), Александр Вилкул (11,27%), Сергей Рыженко (10,60%) и Сергей Никитин (8,81%).

Среди партий в горсовет лидируют: «Пропозиция» (28,33%), «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) (17,15%), «Слуга народа» (15,21%), «Громадська сила» (10,44%) и «Европейская солидарность» (7,50%).

Поддержка партий в городской совет, по данным экзитпола «Информатора», выглядит так: «Пропозиция» (26,9%), «Партия Шария» (11,6%), «Слуга народа» (9,3%), «Европейская солидарность» (7,6%) и Общественная сила (5,4%).

- Виталий, по данным экзитполов, в первом туре выборов мэра Днепра лидирует действующий мэр Филатов, а на выборах в горсовет — «Пропозиция». Насколько такие результаты были прогнозируемыми?

— У нас там три экзитпола одновременно гуляют, в общем-то картину они не портят, просто по одному мэр побеждает в первом туре, по второму, шустеровскому, более реальному, у него где-то 44%, по третьему — где-то около 38%. Это для первого тура абсолютно предсказуемая ситуация, потому что Филатов вступил в эту кампанию, имея где-то порядка 30-35% симпатиков, то есть с очень хорошим стартовым капиталом.

И по идее все должно было решаться во втором туре, потому что у него антирейтинг достаточно большой (по некоторым оценкам, приближается к 45%). То есть если бы во второй тур попал человек с меньшим антирейтингом, то ему бы Филатов проиграл, но так, видимо, не произойдет.

Днепр перед выборами: кто будет контролировать экономическую столицу Украины © commons.wikimedia.org, Artemka - Кто из ближайших конкурентов мог бы победить его во втором туре?

— Был шанс у Рыженко пройти во второй тур и в принципе свалить Филатова, но там полностью не сработал штаб. Рыженко — это главврач областной больницы Мечникова, и он крайне раскрученная позитивная фигура — у него антирейтинг на уровне 5-7%, как у любого человека, связанного с государственной медициной. У него был шанс взять 15% «Слуг народа», которые теоретически у нас здесь имеются, и своих где-то процентов 15 набрать легко.

Но там полностью все это дело проиграл штаб Рыженко, который ему спустили с Киева. И ребята решили попробовать повторить кальку 2019 года, полностью не ориентируясь в ситуации, и проиграли. А у Рыженко из-за того, что во втором туре по большому счету соревнуются не рейтинги, а антирейтинги, был шанс собрать весь недовольный электорат, потому что к нему позитивно относятся и националисты, и просто здравомыслящие люди, потому что Рыженко — культурный человек, он не посылает никого нигде никак.

У нас со вчерашнего дня колбасит наш местный Facebook: директор Департамента здравоохранения товарищ [Андрей] Бабский вчера зафиксировал эту победу текстом примерно такого содержания. Он там перечислил фамилию Рыженко, его заместителей и написал: «ну что, мрази зеленые», мол, попали. Вот это уровень в принципе существующей городской власти, когда чиновник такого уровня — директор Департамента здравоохранения — спокойно в соцсетях употребляет слово «мрази» по отношению к докторам.

- А штаб «Слуги народа» сработал плохо только в Днепре или это общенациональная тенденция? Почему они уступили первые строчки другим проектам?

— Это нормальный тренд. Это тенденция не первого года: общенациональные партийные проекты теряются и замещаются местными, скажем так, не партиями, а квазипартиями, которые созданы под действующих мэров, под действующие горсоветы. То есть такая своеобразная ОПГ местная.

- Можно ли считать это шагом к реальной децентрализации Украины?

Украина: что показали местные выборы и «опрос Зеленского» © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

У нас на этих выборах за счет городского бюджета по сути дела рекламировалась партия «Пропозиция». За счет городского бюджета оплачивалась работа политтехнолога [Дмитрия] Касьянова, который, мне так кажется, лучший специалист на Украине по построению сеток по подкупу избирателей. А его оплачивали как владельца социологической фирмы, которая проводила опросы коммунальных служащих (скорее всего, фиктивные опросы).

Город сейчас был настолько завешан «Пропозицией», до такой степени, что я такого на своей памяти не помню, а мне немало лет.

- Местные партии заняли свои ниши, а обострится ли парламентская борьба после объявления результатов выборов?

— Я думаю, что нет. Мы говорим здесь о том, что есть оппозиция патриотическая в лице [экс-президента Петра] Порошенко и его «Евросолидарности», но, на мой взгляд, она электорально все — уже никуда не пролезет. Поэтому их риторика не изменится. Они считают, что рухнула «зеленая» легенда. Ну так легенда была не о «зеленых», не о [президенте Владимире] Зеленском. Легенда была о том, что что-то в стране можно изменить. Вот Зеленский не выполнил эту роль мессии, не сдал экзамен, поэтому та же самая надежда в тех же самых 70% остается на что-то новое, что сможет поменять ситуацию. ОПЗЖ тоже электорально уперлись, их нет.

Есть другая немножечко тенденция нехорошая. Прошлогодняя «зеленая» легенда волей-неволей сыграла роль объединителя, потому что условно крайне левых и правых мало. Это доказывает результат «Нацкорпуса» в Днепре — 1,5-2% это их ниша, больше не прыгнут. И партия «зеленых» казалась объединителем. Люди, у которых мозги, извините, не засраны этой ультраидеологией, пошли сюда. Конечно, результаты тогда были не ровные по стране, но перевес везде был.

А вот сегодня, если сравнить состав днепровского и львовского горсоветов, то в днепровском это, будем говорить так, партии спектра ОПЗЖ, потому что «Пропозиция» не имеет идеологии, но маскируется под потребности своих жителей. А потребности выражает ОПЗЖ, но у нее зашквар в истории, а у «Пропозиции» истории нет — она может мимикрировать под кого угодно, такой хамелеончик неидейный. А во Львове это полностью правый спектр: там всплыл «Голос», например. Поэтому эти выборы показали разъединение.

- Сейчас говорят, что место «зеленых» может занять Партия Шария как такая тоже новая сила, дающая надежду. Как эту партию воспринимают в Днепре?

— В Днепре она не очень популярна по простой технологической причине: у нас же был скандал с городской организацией Партии Шария, которую попытались перекупить. [Анатолий] Шарий ее расформировал, создал новую, притащил возглавить человека вообще не из наших мест…

Поражение «слуг» и их народа. Результаты выборов стали угрозой для Украины © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Вот когда он материализуется в тех городах, где он возьмет 5-9%, когда партия станет материальной, тогда какие-то шансы у него появятся. Но он все равно нишевый, а не объединяющий.

- А как в Днепре восприняли опрос Зеленского?

— Негативно, в первую очередь потому, что статус этого мероприятия вообще непонятен. Он абсурден по сути своей, то есть достаточно было бы принять давно обещанный закон о референдуме и закон о местных референдумах, и все это было бы оправданно. И, безусловно, содержание этого опроса — это не то, что интересует людей.

Кроме того, организация была просто примитивной, вульгарной и визуально эту идею сводила на ноль. Эти картонные ящички, как у сборщиков макулатуры, эти дети в серых накидках… Честно говоря, я по городу ездил в день выборов — ни на одного товарища с опросниками не наткнулся.

- Значит, вы участия в опросе не принимали?

— Нет и не собирался, просто было интересно визуально посмотреть не только на фотографиях, но и наглядно, как это выглядит.

- Повлиял ли на организацию опроса и выборов, на явку, результаты фактор коронавируса?

— Безусловно, причем двояко. Во-первых, достаточно большое количество людей, которое трепетно относится к коронавирусу, решили не приходить, и их за это винить нельзя. Во-вторых, из-за коронавируса и этих санитарных мер карантинных люди, особенно молодежь, когда подходили к избирательным участкам, видели непривычную картину — очереди на улице.

Зелёная вертикаль. У Зеленского хотят перезагрузить Киев, Одессу, Днепр и Харьков © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

- А как себя сейчас чувствует экономика и промышленность в Днепре? Как показывают результаты фокус-групп, Филатова в городе не очень любят (о чем говорит и упомянутый вами антирейтинг), но его организационным способностям отдают должное…

— Ну, экономика и промышленность к Филатову отношения абсолютно не имеют. Он этим никак не руководит. Лично я считаю, что он на малый бизнес негативно влияет: у нас бесконечные зачистки киосков, потом появляются новые киоски. У нас какие-то налеты на магазины какой-то невнятной муниципальной варты — это муниципальное охранное агентство, которое присвоило себе функции изымать спиртное…

Мы говорим о Филатове, хотя, конечно, правильнее было бы говорить о Геннадии Корбане — председателе общественного совета при горсовете, то есть у него даже появился официальный статус. На самом деле он хозяин города. И, скажем так, я оцениваю достаточно негативно их аппетиты, их методы и их в целом отношение к городу и к людям.