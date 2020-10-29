По сравнению с остальными лидерами региона, отметил эксперт, Мирзиёев является сейчас самым прочно сидящим во власти лидером, в то время как у всех остальных что-то не в порядке или с возрастом, или с экономикой, или с социальной сферой.
По его словам, узбекские эксперты могут часами говорить об изъянах системы, выстроенной предыдущим президентом Исламом Каримовым, и сохраняющейся до сих пор, но если сравнивать ее с тем же Казахстаном, который в экономическом отношении является лидером региона, политически эта модель более эффективна.
«Другое дело, что и вызовов хватает. Афганистан рядом, исламисты, молодое население, безработица. Там же в среднем за год население увеличивается на 500-700 тысяч человек. Куда его девать? Если из-за карантина не наладится проблема с трудовой миграцией, то всех их надо будет устраивать дома, а столько рабочих мест даже на бумаге приписать не получится», — указал Грозин.
Именно эти системные проблемы должны беспокоить президента Мирзиёева и премьер-министра Арипова, потому они весьма серьезны, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.