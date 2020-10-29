В Узбекистане политическая модель смотрится достаточно стабильной и прочной. Поэтому президент Шавкат Мирзиёев может рассчитывать на то, что республику ждут относительно спокойные десять лет. Об этом рассказал руководитель отдела Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин в интервью изданию Украина.ру

Андрей Грозин: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин

По его словам, узбекские эксперты могут часами говорить об изъянах системы, выстроенной предыдущим президентом Исламом Каримовым, и сохраняющейся до сих пор, но если сравнивать ее с тем же Казахстаном, который в экономическом отношении является лидером региона, политически эта модель более эффективна.

«Другое дело, что и вызовов хватает. Афганистан рядом, исламисты, молодое население, безработица. Там же в среднем за год население увеличивается на 500-700 тысяч человек. Куда его девать? Если из-за карантина не наладится проблема с трудовой миграцией, то всех их надо будет устраивать дома, а столько рабочих мест даже на бумаге приписать не получится», — указал Грозин.

Именно эти системные проблемы должны беспокоить президента Мирзиёева и премьер-министра Арипова, потому они весьма серьезны, заключил собеседник издания.

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