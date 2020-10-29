Министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев 28 октября в эфире телеканала «Беларусь-1» назвал протестующих «сытыми людьми, у которых мозги заплыли жиром»

Белорусский политолог назвал неадекватными действия властей во время протестов © Facebook, Евгений Константинов

«Они понятия не имеют, кто такие кандидаты в президенты, против чего они протестуют, какое политическое устройство их устраивает, какая конституция… Они не знают, ни ее положений, ни что такое парламентская республика или президентская — но вышли против чего-то попротестовать. Сытые люди, у которых мозги заплыли жиром от беспечной спокойной жизни», — сказал Караев

Новый всплеск протестной активности в Белоруссии начался с 26 октября после того, как бывший оппозиционный кандидат в президенты Светлана Тихановская объявила всеобщую забастовку. Требования протестующих остаются неизменными на протяжении почти трех месяцев: отставка действующего руководства страны, прекращение насилия со стороны силовиков.