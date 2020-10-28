Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выступает за сохранение экономического сотрудничества с Белоруссией, кроме предприятий, где усиливается контроль России. Об этом 28 октября он рассказал в интервью Интерфакс-Украина

Отношения между двумя Украиной и Белоруссией обострились после начала протестов после победы Александра Лукашенко на выборах президента. Верховная Рада приняла заявление о непризнании итогов выборов, также для консультаций был отозван посол страны. В ответ белорусские власти заявили, что Киев является одним из центров, наряду с Варшавой и Вильнюсом, через которые происходят попытки дестабилизации обстановки в республике. Больше не Украина. Белорусский госканал дал свой ответ на непризнание Киевом Лукашенко © скриншот видео CTVBY

«У нас с Беларусью очень глубокая и развитая торговля. По некоторым вопросам наша торговля является критически важной или для белорусской, или для украинской экономики и безопасности. У нас очень серьезное взаимодействие в военно-технической сфере. Поэтому я — за сохранение торговли, экономического сотрудничества», — заявил он.

Единственным исключением Кулеба назвал «укрепление белорусских предприятий со стороны России и российских спецслужб». Если речь зайдет о любом из таких предприятий, которое является важным для Украины, тогда в каждом конкретном случае украинская сторона будет оценивать для себя риски.

Он добавил, что Украина и Белоруссия политически разошлись, но «никто не должен выступать против благосостояния белорусского и украинского народа, а благосостояние возникает, в частности, через общую торговлю».

Ранее Кулеба рассказал, что сейчас Украина находится в процессе присоединения к санкционному списку ЕС против Белоруссии.