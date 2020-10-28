Супруга президента Украины Елена Зеленская встретилась с женщинами-послами Великобритании, Германии, Канады, США и других стран. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента 27 октября

Уточняется, что встреча носила неформальный характер.

Идея такого формата взаимодействия принадлежит послу Великобритании на Украине Мелинде Симмонс. Она предложила женщинам-дипломатам регулярно собираться для обсуждения актуальных социальных вопросов и более тесного сотрудничества между их государствами и Украиной.

На встрече с Еленой Зеленской присутствовали Мелинда Симмонс, временный поверенный в делах Соединенных Штатов Америки Кристина Квин, а также женщины-главы посольств Аргентины, Канады, Федеративной Республики Германии, Финляндии, Хорватии и Черногории.

Без сосисок и газировки: Зеленская выдвинула новую идею и попала под раздачу © Instagram Елена Зеленская

Посол Финляндии на Украине Пяйви Маарит Лайне пообещала супруге Владимира Зеленского помощь финских специалистов в реформировании системы школьного питания на Украине. Первая леди выступила с такой инициативой 21 октября.