Уточняется, что встреча носила неформальный характер.
Идея такого формата взаимодействия принадлежит послу Великобритании на Украине Мелинде Симмонс. Она предложила женщинам-дипломатам регулярно собираться для обсуждения актуальных социальных вопросов и более тесного сотрудничества между их государствами и Украиной.
На встрече с Еленой Зеленской присутствовали Мелинда Симмонс, временный поверенный в делах Соединенных Штатов Америки Кристина Квин, а также женщины-главы посольств Аргентины, Канады, Федеративной Республики Германии, Финляндии, Хорватии и Черногории.
Сообщается, что участницы мероприятия отметили важность объединения усилий в борьбе с домашним и гендерно обусловленным насилием и создания равных возможностей для всех граждан.
Посол Финляндии на Украине Пяйви Маарит Лайне пообещала супруге Владимира Зеленского помощь финских специалистов в реформировании системы школьного питания на Украине. Первая леди выступила с такой инициативой 21 октября.